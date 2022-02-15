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Общество15 февраля 2022 13:44

Главный санврач Дона: заболеваемость постепенно уходит из Ростова на территории

На прошлой неделе инфицированных в донской столице было меньше, чем в январе или начале февраля
Ангелина СКИБА
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На прошлой неделе на Ростов пришлось всего 25% от всех заболевших

На прошлой неделе на Ростов пришлось всего 25% от всех заболевших

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону заболеваемость коронавирусом постепенно снижается. Об этом сегодня, 15 февраля, на заседании оперштаба рассказал глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- Заболеваемость постепенно уходит из Ростова на территории. На прошлой неделе на донскую столицу пришлось всего 25% от всех заболевших. В январе и начале февраля эти цифры были 30% и 38%, - сообщил Евгений Ковалев.

При этом за прошедшую неделю напряженную ситуацию по COVID-19 регистрировали в Волгодонске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Азовском, Аксайском, Красносулинском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Миллеровском и Неклиновском районах.

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