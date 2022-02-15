В детсадах и школах Ростовской области снизилось количество инфицированных

В дошкольных организациях снижение произошло в 1,7 раза Фото: Евгения ГУСЕВА

В детских садах и школах Ростовской области снижается заболеваемость коронавирусом. Об этом сегодня, 15 февраля, на заседании оперштаба сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

- Та тактика, которую мы избрали в отношении профилактики, дает свои плоды. В дошкольных организациях снижение произошло в 1,7 раза по сравнению с пятой неделей, в школах - почти в 1,8 раза. Такая же тенденция среди персонала, причем работники образовательных организаций - одна из наиболее привитых категорий, - отметил Евгений Ковалев.

По данным Роспотребнадзора, в регионе за прошлую неделю снизилось и количество закрытых учреждений. Так, из-за инфекции не работали только ДОУ Дубовского района и школы в Аксайском, Боковском, Кашарском, Миллеровском и Песчанокопском районах. Также резко сократилось число закрытых классов, добавил Евгений Ковалев.

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