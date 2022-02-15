Активизировать ревакцинацию среди людей старше 60 лет предложили в Ростовской области

Обратить внимание на иммунизацию пожилых людей рекомендовали из-за резкого роста заболеваемости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области вакцинацию и ревакцинацию ряда категорий ведут «крайне недостаточно», нужно активизировать работу в этом направлении. Такое заявление сегодня, 15 февраля, на заседании оперштаба сделал главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

- Недостаточно усилий прилагают среди людей от 60 лет и старше. Также хотел бы обратить внимание на декретированные контингенты, которые подлежали обязательной иммунизации по моему постановлению, выпущенному в июне прошлого года. Ревакцинация этих категорий осуществляется крайне недостаточно, - отметил Евгений Ковалев.

Глава Роспотребнадзора уточнил, что нужно обратить внимание на ситуацию в коллективах общепита, торговли, салонов красоты, соляриев, фитнес-клубов, спортклубов.

- Необходимо ревакцинироваться, потому что прошло более 6-7 месяцев с момента иммунизации летом. Надо активизироваться, это наиболее рисковые категории, - подчеркнул Евгений Ковалев.

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