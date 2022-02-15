В Ростовской области на омикрон-штамм приходится более 90% случаев

Также регистрируют единичные случаи дельты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области произошла смена штаммов коронавируса, и основным сейчас можно назвать омикрон. Этот геновариант выявляют чаще всего, сообщил на заседании оперштаба главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Омикрон продолжает наступать. За последние три недели на этот геновариант приходится более 90%. Таким образом, мы констатируем, что смена штамма произошла. Однако есть и единичные случаи дельты, здесь инфекция протекает также тяжело, как и раньше, - рассказал Евгений Ковалев.

Специалист отметил, что сейчас готовность госпиталей и работа по профилактике остаются основными задачами.

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