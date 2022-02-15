Что почитать и послушать в Ростове 16 февраля

В среду, 16 февраля, читайте в свежем номере ростовской «Комсомолки»:

- Почему за 20 лет на Дону помиловали только 13 человек. Как работает машина правосудия, в интервью радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал доктор юридических наук, профессор и известный писатель Данил Корецкий.

- Шахтер получил производственную травму, чуть не лишился ноги, но стал пауэрлифтером и поставил девять рекордов. Удивительная история преодоления — на второй полосе.

- Осужденный за убийство и мама пятерых детей в разводе влюбились по переписке и женились. До освобождения еще год...

- Подозреваемого в серийном угоне дорогих иномарок задержали в Ростове. Возможно, действовал он не один.