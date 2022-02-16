В Ростовской области количество привитых от коронавируса возросло до 75%

Полностью прошли вакцинацию уже более 1,9 млн человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области количество привитых от коронавируса жителей возросло до 75%. Полностью прошли вакцинацию уже более 1,9 млн человек. Эти цифры озвучили на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

- Главам муниципалитетов следует держать на личном строгом контроле темпы вакцинации. Также необходимо наладить работу по доставке материалов на исследования в лаборатории, чтобы сроки проведения тестирования не нарушались, - подчеркнул первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Чиновник напомнил, что ограничения действуют до 28 февраля, и их могут снова скорректировать в зависимости от ситуации, которая будет в регионе.

Игорь Гуськов также рекомендовал уделить особое внимание профилактике заболевания среди людей 50-65 лет и старше, а также вопросу ревакцинации - прививки делали летом и осенью, сейчас количество антител у людей снизилось, и требуется повторная защита организма.

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