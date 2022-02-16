В Ростове за смертельную аварию водитель BMW получил 6 лет тюрьмы

Приговор вынесли в Пролетарском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону за смертельную аварию тюремный срок получил водитель BMW. Мужчину отправили в колонию общего режима на 6 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, приговор вынесли в Пролетарском районном суде по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения».

Известно, что владелец иномарки сел за руль в пьяном состоянии, выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл. Из-за этого погибла девушка, которая управляла байком. Это случилось еще в июле 2020 года на улице Чемордачка.

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