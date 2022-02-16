300 килограммов черного металла украли со станции в Ростовской области

Похищенные детали изъяли у подозреваемого. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области, с территории грузового парка железнодорожной станции Лихая, из полувагона поезда пропал металлолом, сообщает полиция на транспорте.

По данным ведомства, пропал черный лом общим весом 300 килограммов. Подозреваемого оперативно задержали.

Им оказался 36-летний местный житель. Мужчина пояснил, что хотел сдать лом в пункт приема металлолома.-

- Установлено, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Если вину подозреваемого будет доказана в суде, он может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что ворота, двери и котел украли у жителя Ростовской области. Подозреваемого задержала полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ворота, двери и котел украли у жителя Ростовской области

Подозреваемого задержала полиция (подробнее)