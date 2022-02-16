В Ростовской области выявили 4224 новых случая коронавируса

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 17647 тестов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за сутки подтвердили 4224 новых случаев коронавируса. Коэффициент распространения инфекции пока остается на уровне 1,3. Об этом утром 16 февраля сообщает сайт донского правительства.

Новых заболевших выявили в 55 территориях региона: Ростов - 1026, Волгодонск - 251, Шахты - 242, Таганрог - 219, Новочеркасск - 160, Аксайский район - 155, Азовский район - 139, Азов - 120, Батайск - 118, Неклиновский район - 107, Новошахтинск - 100 и в остальных местах подтвердили меньшее количество положительных тестов. На последнем месте списка уже традиционно находится Советский район, там на этот раз вирус обнаружили еще у 10 человек.

В больницах с коронавирусом сейчас находятся 3516 пациентов, из них 26 в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 262 - на инвазивной ИВЛ.

Также за прошедшие сутки зарегистрировали еще 12 смертей. Из-за вируса умерли 7 женщин от 51 года до 85 лет, а также 5 мужчин от 71 года до 87 лет. У них были хронические заболевания. Всего жертвами инфекции на Дону стали 10192 человека, и эта цифра продолжает увеличиваться.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 17647 тестов на коронавирус. Полностью завершили вакцинацию 1979,54 тысячи человек.

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