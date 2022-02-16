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Общество16 февраля 2022 7:53

Решение об изменении санитарных мер в Ростовской области примут 25 февраля

Дальнейшие шаги будут принимать в зависимости от эпидситуации
Ангелина СКИБА
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Ранее в точках общепита сократили разрешенную заполняемость залов

Ранее в точках общепита сократили разрешенную заполняемость залов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области решение о снятии или ужесточении коронавирусных ограничений должны определить уже 25 февраля. Такое заявление на заседании оперштаба сделал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

- Прошу ситуацию контролировать ежедневно. У нас до 28 февраля действуют ограничительные меры, но нам нужно где-то в районе 25 числа принимать решение о том, будем ли мы их продлевать или прекращаем действие этих мер. Нам очень важно правильно выверить наши дальнейшие шаги, - подчеркнул Игорь Гусков.

До этого из-за роста заболеваемости власти временно ввели ряд санитарных мер, они действовали с 29 января. Так, например, в регионе на месяц приостановили первичную плановую медпомощь, а также запретили проведение всех физкультурных и спортивных мероприятий, кроме профессиональных. Дополнительные занятия с детьми сейчас проводятся только в индивидуальном или удаленном режиме.

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