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Экономика16 февраля 2022 9:50

В Ростовской области аквапарк на Соленом озере продают за полмиллиарда рублей

На торги в марте выставят территорию площадью в 33 тысячи квадратных метра
Ангелина СКИБА
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Площадка на Соленом острове работает с 2014 года

Площадка на Соленом острове работает с 2014 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области аквапарк на Соленом озере собираются продать за 556 млн рублей. Причина объявления торгов - финансовые трудности владельцев развлекательного комплекса, сообщает «Панорама».

Известно,что на продажу в марте выставят территорию общей площадью в 33 тысячи квадратных метра. На этой земле находятся временные здания, кафе и аттракционы. Таким образом, покупатель должен получить объект со всеми постройками и оборудованием, а не только один участок.

Ранее - еще в 2019 году - владельцы аквапарка отвечали в суде по банкротному иску финансовой организации и одной из компаний, которая кредитовала обновление зоны отдыха на 520 млн рублей. Сама же площадка на Соленом острове работает с 2014 года.

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