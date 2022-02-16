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Происшествия16 февраля 2022 10:15

Ростовчанка взяла два миллиона рублей в кредит для незнакомца

Женщина поверила телефонному мошеннику
Анна ШИЛЯЕВА
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Полицейские разыскивают мошенника, обманувшего женщину почти на два миллиона рублей

Полицейские разыскивают мошенника, обманувшего женщину почти на два миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове очередная местная жительница стала жертвой афериста, сообщили в донском главке. В ведомстве рассказали, что 47-летней ростовчанке позвонили с незнакомого номера. Мужчина на том конце провода представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя.

Мошенник говорил столь уверенно и убедительно, что у ростовчанки даже мысли не мелькнуло, что ее обманывают. Аферист, войдя в доверие, убедил потерпевшую взять кредит и перевести сумму на якобы защищенный расчетный счет. Таким образом, пояснил мошенник, ростовчанка обезопасит себя от мошенников.

В итоге женщина заняла в банке 1 миллион 880 тысяч рублей и перевела деньги на продиктованный счет. После этого афериста и след простыл, а потерпевшая пошла в полицию писать заявление.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если подозреваемый будет задержан, а вина доказана в суде, то мужчина может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

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