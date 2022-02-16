В Ростове на Западном из-за коммунальной аварии в домах снизили подачу тепла

На месте происшествия работают две аварийные бригады. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове-на-Дону из-за порыва на теплосети понизилась температура в домах у некоторых жителей Западного микрорайона. Работы по устранению коммунальной аварии обещают завершить до 12 часов 17 февраля, сообщают городские власти.

Порыв произошел сегодня, 16 февраля, на Малиновского, 18. В эти минуты на месте происшествия работают две бригады ООО «РТС» - задействовали 9 человек и 7 единиц спецтехники.

- Ход устранения аварийной ситуации контролируют замглавы администрации города по ЖКХ Алексей Пикалов и руководитель Советского района Геннадий Туркин, а также компания «Ростовские тепловые сети», - добавили в администрации донской столицы.

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