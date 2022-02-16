16 февраля в 20 школ Аксайского района поступили сообщения о минировании

Для обхода зданий привлекли кинологов с собаками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 февраля в Ростовской области сразу в 20 школ Аксайского района поступили сообщения о минировании. К этому моменту специалисты уже проверили часть учреждений, обход продолжают, сообщает пресс-служба местной администрации.

- Работают сотрудники полиции, Росгвардии, кинологи. По состоянию на 12 часов, проверили все школы Аксая и 5 сельских школ. Опасных предметов и угроз не обнаружено. Правоохранительные органы продолжают обследование, - прокомментировали власти.

Известно, что из «заминированных» учреждений четыре - школа №1 Аксая, Дивненская, Ольгинская и Рассветовская - находятся на дистанционном обучении. В остальных местах утром приостановили работу и эвакуировали детей. Вторая смена должна заниматься в удаленном формате.

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