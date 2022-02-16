В Волгодонске и Аксайском районе из-за угроз провели массовую эвакуацию школ

Утром в Волгодонске закрыли 19 школ Фото: Артем КИЛЬКИН

16 февраля в двух территориях Ростовской области - в Волгодонске и Аксайском районе - провели массовую эвакуацию школ. Это сделали из-за угроз неизвестных о минировании.

Ситуацию в Волгодонске корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» прокомментировали в местном управлении по делам ГО и ЧС. В ведомстве сообщили, что еще утром закрыли на проверку 19 образовательных учреждений. Однако это не точная цифра, она может измениться.

Ранее местные жители сообщили о закрытии 8 школ и двух лицеев. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Специалисты обследуют помещения на предмет любых взрывных устройств или взрывоопасных веществ.

Похожая ситуация сейчас происходит и в Аксайском районе. Там из-за возможной опасности эвакуировали школу в хуторе Большой Лог. В распоряжении «КП - Ростов-на-Дону» есть текст письма, которое прислали бандиты. В нем говорится о якобы минировании и «других зданий в городе Аксае».

К слову, массовую эвакуацию по тем же причинам проводили вчера, 15 февраля, в школах Ростова-на-Дону. Предварительно, послания с угрозами получили в 73 учреждениях города.

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