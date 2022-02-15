Стало известно о «минировании» 73 школ в Ростове-на-Дону

Для осмотра помещений должны могут привлечь кинологов с собаками Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 15 февраля, сообщения с угрозами о минировании получили 73 школы Ростова-на-Дону. Всего в городе 100 средних образовательных учреждений. Эти цифры приводит «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

К слову, ранее «КП - Ростов-на-Дону» из своего источника стало известно как минимум о восьми зданиях, где провели эвакуацию. Речь идет о школах №4, 47, 49, 53, 64, а также о лицеях №11 и 56.

В городской администрации пока не уточняют точное количество учреждений, которые неизвестные хулиганы якобы заминировали. Сейчас проводится проверка.

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