Утром 15 февраля в Ростове эвакуировали сразу несколько школ

Сейчас информацию проверяют, а в полиции готовят официальный комментарий Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону утром 15 февраля из-за угроз эвакуировали сразу несколько школ. Об этом корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

К этому моменту известно, что учебные заведения закрывались с раннего утра. Так, о возможной опасности школу №4 на Крепостном, 139 неизвестные недоброжелатели предупредили в 5:47. Директору отправили электронное письмо.

В 5:50 такое же сообщение о заминировании поступило в школу №49 на Максима Горького, 108.

После этого - с 6 до 7 часов - оповещения получили еще несколько учебных заведений: лицеи №11 и 56, а также школы № 53, 47, 64.

Сейчас журналисты «КП - Ростов-на-Дону» ожидают официальный комментарий пресс-службы областного управления МВД. К слову, буквально на днях эвакуировали учащихся и работников школы Олимпийского резерва, а также все районные суды.

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