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Звезды16 февраля 2022 11:36

Две концертные площадки откроют на территории старого аэропорта Ростова

Объекты планируют открыть с 1 марта 2022 года
Ангелина СКИБА
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Территорию обещают оборудовать современной техникой

Территорию обещают оборудовать современной техникой

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта планируют открыть сразу две концертные площадки. О переезде в Instagram сообщили владельцы площадки Кроп Arena.

Так, первый и основной зал должны открыть на новом месте уже с 1 марта 2022 года. Территорию обещают оборудовать современной техникой, также собираются применить свежие «конструктивные решения».

Второй или, как его назвали, малый зал - также с начала весны - будет работать на расстоянии 50 метров от главной сцены. Он может вместить до 400 человек. Месторасположение объектов - Шолохова, 270/1. К слову, ранее Кроп Arena находилась на Буденновском, 97.

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