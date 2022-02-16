Обладательница титула «Мисс Россия» предстала перед поклонниками в костюме Барби

Татьяна Котова начала работу над новым клипом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обладательница титула «Мисс Россия-2006» , певица и модель Татьяна Котова опубликовала в своем блоге в «Инстаграме» фото со съемок нового клипа. Судя по всему, основной лейтмотив ролика – жизнь в стиле Барби.

На снимке Татьяна предстала в ярко-розовом длинном платье с откровенными разрезом и декольте.

Татьяна Котова в образе Барби восхитила поклонников. Скриншот с официального аккаунта Татьяны Котовой в "Инстаграме"

- Еще один кадр с нашей съемки в стиле «Барби», которую мы все-таки нашли. Как всегда, благодарю команду за классный результат и за то, что чувствуют мое настроение в любом образе, - написала Татьяна Котова в своем блоге в «Инстаграме».

Также девушка рассказала поклонникам о том, что живет в напряженном ритме. Часто весь день приходится находится в машине. В таких случаях певица берет с собой контейнеры и правильным питанием.

В свою очередь, фолловеры по достоинству оценили образ Татьяны в стиле Барби. Подписчики сошлись во мнении, что певице к лицу розовый цвет.

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