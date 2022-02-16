Общественники обратятся к президенту с просьбой спасти историческую застройку Ростова

Обращения также направят в адрес губернатора и депутатов. Фото: сайт правительства РО

Общественники Ростова-на-Дону собираются просить президента Владимира Путина о защите исторических зданий от сноса, а сам город - от высоток и застройщиков. Активисты уже подготовили обращение к главе государства. Об этом сообщили в соцсетях движения «Мой фасад».

- Вместе с нашими друзьями - другими общественными организациями - мы подготовили обращение к президенту Владимиру Путину. Наши усилия защитить историческое наследие и решить накопившиеся проблемы к успеху не привели, - написали в градозащитники.

Ростовчане отметили, что «аппетиты застройщиков только растут» и «под угрозой уничтожения уже не только исторический центр, но и старые кварталы Нахичевани, а также последняя зелёная зона на Левом берегу». Обращения на эту тему также направят в адрес губернатора и депутатов.

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