Жителя Ростовской области осудили за попытку изнасилования 15-летней девочки

Бандита осудили на 9 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ростовской области получил 9 лет колонии строгого режима за попытку изнасилования 15-летней девочки. Об этом сегодня, 16 февраля, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Как пояснили в ведомстве, преступником оказался 36-летний мужчина. В пьяном состоянии он заманил знакомую девочку в свое припаркованное авто и там набросился на нее. Начал угрожать убийством.

Однако, к удивлению насильника, жертва не испугалась. Школьница оказала сопротивление, а после и вовсе смогла вырваться и убежать.

Все произошло в июне 2021 года. После этого личность бандита быстро установили и завели дело сразу по двум статьям. К слову, во время расследования выяснилось, что задержанный уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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