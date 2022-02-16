В Ростовской области от коронавируса привили уже 1373 подростка

Для иммунизации используют препарат «Спутник М» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области от коронавируса уже привили 1373 подростка. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщили в региональном пресс-центре по борьбе с COVID-19.

Ранее стало известно, что вакцинацию проводят среди юношей и девушек от 12 до 17 лет включительно. Для этого используют препарат «Спутник М». Всего завезли партию из 2400 доз, сейчас, по данным властей, в наличии 1027 доз.

Известно, что подростков прививают на добровольной основе. За тех, кто младше 15 лет принимают решение родители или опекуны, с ребят от 15 лет и старше берут письменное согласие.

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