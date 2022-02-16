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Происшествия16 февраля 2022 15:07

Жительница Ростовской области получила условный срок за гибель квартиранта

В суде женщина вину не признала
Ангелина СКИБА
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Приговор вынесли в Таганрогском городском суде

Приговор вынесли в Таганрогском городском суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Ростовской области получила 1 год условно с испытательным сроком за гибель квартиранта. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, женщина установила на жилплощади в Таганроге неисправный газовый нагреватель и, зная об этом, спокойно сдала помещение в аренду. Нового квартиросъемщика о неисправностях хозяйка не предупредила. В итоге мужчина получил острое отравление окисью углерода и умер.

Трагедия произошла в феврале 2020 года. После этого было возбуждено дело по статье «Выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». К слову, сама подсудимая свою вину на слушаниях не признала.

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