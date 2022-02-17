Экс-начальника станции по борьбе с болезнями животных осудили на 9 лет в Ростовской области

Также наказали главного ветеринарного врача Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 9 лет колонии строгого режима получил бывший и. о. начальника Ростовской станции по борьбе с болезнями животных. Экс-руководитель также должен выплатить штраф в 15 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, приговор вынесли сразу по нескольким статьям, в том числе за получение взятки и мошенничество. Сторона обвинения доказала, что злоумышленник за год получил от предпринимателей 604 тысячи рублей. Эти деньги заплатили за бездействие и попустительство нарушений в сфере оборота продуктов животноводства.

Также бывший руководитель с помощью обманных ухищрений похитил 2 млн рублей и потратил деньги по своему усмотрению.

К слову, в связи с этим делом наказали также главного ветеринарного врача. По статье «Посредничество во взяточничестве» специалист получил 7 лет колонии общего режима и штраф в 10 млн рублей.

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