Жителю Ростовской области грозит 8 лет тюрьмы за 10 фальшивых купюр

Мужчина потратил часть фальшивок, и его вычислили полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области жителю Волгодонска грозит 8 лет тюрьмы за приобретение и использование фальшивых купюр. Злоумышленник потратил несколько банкнот и сразу же попал под уголовную статью, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Известно, что нарушителем оказался 35-летний мужчина. Он купил через Интернет 10 липовых купюр номиналом в 2 тысячи рублей. Часть фальшивок пошли на покупки в магазинах, и за это ничего не подозревающие продавцы выдали вполне настоящую сдачу. Однако потом к распространителю подделок пришли с обыском правоохранители, они нашли оставшиеся 7 бумажек.

- Позже выяснилось, что подозреваемый причастен к еще трем подобным случаям. Уже возбуждено дело, идет расследование. Задержанному пока вынесли запрет на определенные действия, - добавили в МВД.

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