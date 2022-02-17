В Ростове на Московской обрушился фасад старинного здания

Сейчас власти разрабатывают проект реставрации здания. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону на улице Московской обрушился фасад старинного здания. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. В подтверждение своих слов люди опубликовали фото с места происшествия, снимок сейчас активно обсуждают интернет-пользователи.

Люди с печалью отмечают, что «старый Ростов исчезает на глазах». Что касается здания, с которого рухнули кирпичи, то оно и вовсе «уже давно рушится». «Хорошо, что не на голову кому-нибудь упало», добавили жители донской столицы.

В комментариях к этому посту уже появилось сообщение властей. Отмечается, что вокруг постройки выставили ограждение.

- На сегодняшний день разрабатывается проект реставрации данного здания. До момента проведения работ выставлено ограждение, - поступил ответ от правительства Ростовской области.

К слову, по словам ростовчан, речь идет не просто о старинном здании, а о Доходном доме Максимова, где в будущем, после ремонта, собираются открыть городской музей.

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