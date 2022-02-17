18 февраля в Ростове ожидается ураганный ветер

Во время ветра нужно держаться подальше от деревьев и любых слабоукрепленных конструкций Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове 18 февраля может усилиться ветер, порывы прогнозируют до 18 м/с. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

Так, завтра из-за разгула стихии могут произойти обрывы ЛЭП, падения деревьев, рекламных щитов и любых слоабоукрепленных конструкций. Жителей и гостей города просят держаться на расстоянии от таких объектов в непогоду.

Опасно для жизни подходить к раскачивающимся вывескам или оборванным проводам. При скачках напряжения в домах нужно сразу же отключать все электроприборы, чтобы не было замыкания или возгорания. В экстренных ситуациях звоните по номеру «112».

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