Ростовчанка взяла в кредит полтора миллиона рублей для незнакомца

Полицейские разыскивают афериста, вогнавшего ростовчанку в доги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Кировского района Ростова-на-Дону обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, рассказали в донском главке. По данным ведомства, потерпевшей позвонили с незнакомого номера. Мужчина на том конце провода представился сотрудником одного из банков. Он сказал, что банковскими данными 26-летней женщины заинтересовались мошенники. Для того чтобы обезопасить себя, звонивший предложил девушке сотрудничество.

Он сказал, чтобы поймать мошенников, ростовчанке необходимо оформить кредит на свое имя, а затем перевести все деньги на якобы безопасный счет.

Аферист заверил, что это поможет сохранить деньги и поймать мошенников.

Женщина поверила незнакомцу и взяла в кредит 1 миллион 454 тысячи рублей. Деньги перевела на указанный счет. После чего аферист перестал отвечать на звонки.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции разыскивают причастных к преступлению , - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если подозреваемого задержат, а вина будет доказана судом, он может сесть в тюрьму на 10 лет.

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