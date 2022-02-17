9 пациентов с коронавирусом умерли в Ростовской области за сутки

В больницах сейчас находятся 3548 пациентов Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области стало известно о гибели еще 9 пациентов с коронавирусом. Речь идет о людях среднего и пожилого возраста. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Всего за сутки умерли 9 человек: 6 женщин - от 47 до 101 года, а также 3 мужчин - от 49 до 83 лет. У них были хронические заболевания. С начала пандемии зарегистрировали уже 10201 жертву инфекции, - говорится в сообщении.

В больницах сейчас находятся 3548 пациентов, из них 29 в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 260 - на инвазивной ИВЛ. Кроме того, к утру 17 февраля выявили еще 4369 новых заболевших.

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Это обновленные данные правительства региона по распространению инфекции (подробности)