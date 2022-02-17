4369 новых случаев коронавируса подтвердили к утру 17 февраля в Ростовской области

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 20197 тестов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области объявили новые данные по суточной заболеваемости коронавирусом. Так, на утро 17 февраля зарегистрировали еще 4369 случаев. Коэффициент распространения инфекции все еще держится на уровне 1,3. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Новые положительные тесты снова подтвердили в 55 территориях региона. Ростов - 884 случая, Таганрог - 267, Волгодонск - 256, Шахты - 236, Новочеркасск - 170, Азовский район - 152, Аксайский район - 134, Новошахтинск - 131, Азов и Сальский район - по 127, Каменск-Шахтинский - 121, Батайск - 109 и далее по убыванию. На последнем месте - Советский район с 8 заболевшими.

К слову, эти цифры подтверждают слова главного санврача Евгения Ковалева, который накануне отметил, что заболеваемость в донской столице постепенно снижается и уходит в районы.

В больницах с коронавирусом сейчас находятся 3548 пациентов, из них 29 в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 260 - на инвазивной ИВЛ.

Также за прошедшие сутки зарегистрировали еще 9 смертей. Из-за вируса умерли 6 женщин от 47 до 101 года, а также 3 мужчин - от 49 до 83 лет. У них были хронические заболевания. С начала пандемии зарегистрировали уже 10201 жертву инфекции на Дону.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 20197 тестов на коронавирус. Полностью завершили вакцинацию 1980,77 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава донского Минздрава объяснил, как дозвониться в поликлиники

Юрий Кобзев посоветовал обращаться для вызова медиков по номеру «122» (подробности)