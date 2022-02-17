Жителя Ростовской области подозревают в краже 30 чугунных слитков

Подозреваемый во врем следственных действий показал, как выгружал чугун из поезда. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области, на железнодорожной станции в Батайске, была совершена кража цветного металла, сообщили полицейские на транспорте.

В ведомстве сообщили, что 22-летний житель Азовского района вечером проник на территорию станции. Там из полувагона грузового поезда он похитил более 30 чугунных слитков общей массой 300 килограммов.

- Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Мужчину задержали. В его отношении завели дело по статье «Кража». Если суд признает вину, он может сесть в тюрьму на два года.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что ростовчанка взяла в кредит полтора миллиона рублей для незнакомца. 26-летняя женщина поверила, что ей позвонили из банка, и выполнила все просьбы афериста.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции разыскивают причастных к преступлению , - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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