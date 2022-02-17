В Ростовской области может измениться система бесплатного питания для детей с ограниченными возможностями здоровья

Парламентарии настаивают на единых стандартах в вопросе обеспечения бесплатным горячим питанием детей с ОВЗ. Фото: пресс-службе ЗС РО

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области настаивают на том, что необходимо наладить эффективную организацию бесплатного питания детей с ОВЗ. Для этого требуются изменения в федеральном законе. Соответствующее обращение в федеральные органы власти направят депутаты «ЕР» в донском парламенте.

По словам председателя донского ЗС Александра Ищенко, уже решена проблема питания школьников начальных классов

- Очевидно, что единое решение позволило навести порядок в этой сфере. Но ситуация с питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, к сожалению, пока не решена на федеральном уровне. И единороссы донского парламента обратились в Госдуму, в Совет Федерации с просьбой ускорить принятие этого решения, - сообщил Александр Ищенко.

По мнению депутатов, наиболее эффективный способ решения проблемы - введение единых для всей страны подходов в данном вопросе.

Сейчас за это ответственен учредитель школы. Зачастую им является муниципалитет. При этом соцподдержка не относится к вопросам местного значения, а выделение субвенций на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ ни за счет средств федерального или регионального бюджета законодательством не предусмотрено.

На сегодняшний день на Дону питание за счет средств местных бюджетов получают более 60% всех детей с ОВЗ. Сумма выделяемых средств варьируется от 37 до 216 рублей в день.

Обучение ребенка с ОВЗ на дому не исключает необходимости предоставлять ему бесплатное двухразовое питание. Ребята с ОВЗ, находящиеся на домашнем обучении, должны обеспечиваться сухим пайком или получать денежную компенсацию за питание. Но проблема в том, что альтернативные формы обеспечения бесплатным питанием определены только в рекомендательном порядке.

Отметим, что спикер донского парламента Александр Ищенко поблагодарил сенатора Российской Федерации от ЗС РО Ирину Рукавишникову за активное продвижение донских инициатив на федеральном уровне и попросил ее принять участие в вопросе установления единых стандартов бесплатного питания обучающихся детей с ОВЗ.

В свою очередь сенатор поблагодарила Председателя донского парламента Александра Ищенко и председателя комитета ЗС РО по образованию Светлану Мананкину за эффективное взаимодействие и выразила уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

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