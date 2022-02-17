В Ростове количество ДТП из-за некачественных дорог увеличилось на 31%

Количество аварий из-за состояния дорог увеличилось на 31% Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове на 31% увеличилось количество аварий, которые произошли из-за некачественных дорог. В таких ДТП погибли 18 человек. Эти цифры указали в отчете регионального управления МВД за 2021 год.

- На 31% выросло количество ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий. Погибли 18 человек, пострадали 345, - говорится в тексте документа.

Чтобы исправить ситуацию, правоохранители выписали 4 689 предписаний по устранению недочетов. К ответственности привлекли 100 должностных и 102 юридических лица. Составили 556 административных постановлений.

К слову, по данным УГИБДД, всего за прошедший год в донской столице зарегистрировали 31 жертву ДТП. Среди пострадавших числятся 682 человека.

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