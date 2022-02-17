Донские парламентарии настаивают на том, что дети-инвалиды должны получить право на пенсию по потере кормильца

Донские депутаты намерены устранить несправедливость в вопросах социальных выплат детям-инвалидам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Заскобрания Ростовской области выступили с инициативой, касающейся социальных выплат детям-инвалидам. Парламентарии настаивают, что ребята должны получать как пособие по инвалидности, так, в случае утраты одного из родителей, и выплаты по потере кормильца.

Дело в том, что пенсионным законодательством установлено общее правило, согласно которому лицам, имеющим право на одновременное получение пенсий различных видов, устанавливается одна по их выбору.

Таким образом, дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие кормильца, могут получить соответствующую пенсию только отказавшись от социальной пенсии по инвалидности. По мнению депутатов фракции «ЕР» в ЗС РО, такой порядок ставит детей-инвалидов в неравное положение по сравнению с другими детьми, попавшими в подобную ситуацию.

Для восстановления социальной справедливости на федеральном уровне донские парламентарии решили обратиться к депутату Государственной Думы ФС РФ Екатерине Стенякиной с просьбой инициировать внесение соответствующих изменений в пенсионное законодательство.

- Это очень важный вопрос с точки зрения не просто социальной справедливости, а жизни и здоровья детей-инвалидов, оставшихся без кормильца, - подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. - По закону, в случае потери кормильца, ребенку-инвалиду приходится выбирать какую из пенсий получать: по утрате кормильца или социальную по инвалидности. На самом деле – это не взаимоисключающие пенсионные выплаты, это дополняющие друг друга выплаты. И мы сегодня обратились к нашим депутатам, избранным от Ростовской области, с предложением оперативно разработать проект Федерального закона, вместе с федеральными министерствами отработать и внести на рассмотрение в Государственную Думу. Мы также обращаем внимание федерального партийного руководства на эту проблему.

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