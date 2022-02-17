В Ростове на Фурмановской произошло серьезное ДТП с пострадавшими

По словам очевидце, двух человек якобы увезла скорая помощь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 17 февраля, в Ростове на Фурмановской столкнулись грузовик и две легковушки. Есть пострадавшие, сообщают очевидцы в соцсетях.

Предварительно, в грузовик, который остановился на красный свет, врезался вишневый «ВАЗ-2104». В этот момент легковушку сзади «догнал» «ВАЗ-2110». В итоге машина, которая оказалась посередине буквально сложилась в гармошку.

В отделе пропаганды УГИБДД аварию пока не прокомментировали, сотрудники ведомства еще уточняют ситуацию. Судя по сервиса «Яндекс. Карты», в районе дорожного ЧП все еще сохраняется внушительная пробка. Машины стоят от стадиона СКА в сторону улицы Плиева.

UPD: произошедшее прокомментировали в пресс-службе областного управления МВД. На самом деле столкнулись не три, а пять авто. Предварительно, все произошло из-за «ВАЗ-21102». 33-летний водитель не выдержал безопасную скорость и врезался в еще один «ВАЗ». Потом по инерции стукнулись ГАЗ-А23R32, «Лада Гранта» и Honda Civic. Пострадали два водителя, их увезли в больницу.

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