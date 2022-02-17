Коммунальные тарифы до 1 июля останутся на уровне прошлогодних в Ростовской области

Фактическое изменение платы не превышает предельные индексы, заявили в РСТ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области в первом полугодии 2022 года коммунальную плату сохранят на уровне прошлого декабря, однако с 1 июля суммы все же изменятся. Об этом сообщил руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.

Глава ведомства отметил, что изначально организации запросили иные расценки, но тарифная служба не стала повышать плату. Разница между заявленными и принятыми расходами в общем составила 23 млрд рублей.

Однако, несмотря на это, рост «коммуналки» с июля составит около 5,4%, в отдельных муниципалитетах - 3,9%.

- Фактическое изменение размера платы в среднем по области, с учетом установленных тарифов, а также субсидий из областного и местного бюджета, не превышает предельные индексы, - подчеркнул Алексей Лукьянов.

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