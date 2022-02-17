Ростовская область вошла в топ-10 коррумпированных регионов страны

По статье «Дача взятки» было 30 дел Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ростовская область вошла в топ-10 наиболее коррумпированных регионов страны. Такую информацию по итогам за январь-декабрь 2021 года опубликовали на портале правовой статистики Генпрокуратуры России.

Так, судя по графику, донской край стал девятым в рейтинге по числу дел, связанных с получением взяток. Всего таких случаев выявили 137. В суд уже направили 40 материалов, еще 40 - на предварительном расследовании. При этом по статье «Дача взятки» было 30 дел.

К слову, всего на Дону за год произошло 58538 различных преступлений. В этом списке регион занимает 6 место и находится между Санкт-Петербургом и Свердловской областью.

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