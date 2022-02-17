В Ростове рассказали о страшных находках после массовых расправ фашистов

В «расстрельных ямах» были в основном останки стариков, женщин и детей. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 17 февраля, в Ростовской области провели третье судебное заседание по делу о признании геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Основное внимание на слушаниях уделяют свидетельствам о зверствах фашистов в Миллеровском районе и Сальске.

Так, например, выяснилось, что в «расстрельных ямах» недалеко от границы города Миллерово из 250 убитых только трое теоретически могли быть военнопленными.

- В те годы многие носили бушлаты и солдатские медальоны, а патроны мог найти любой подросток. И именно это могло стать причиной расстрела, - рассказал председатель регионального отделения «Поискового движения России» Владимир Щербанов.

То, что найденные останки принадлежат в основном женщинам и детям, подтвердили эксперты-криминалисты.

- Никогда в жизни не видела столько детских скелетов и, надеюсь, больше никогда не увижу. Во время работы мы нашли детскую косичку. Девочке было года четыре. Я каждый день вспоминаю эту косичку. Работа с останками сложна всегда, но когда понимаешь, что переживали эти дети перед смертью, тяжелее стократ, - призналась заведующая отделением медицинской криминалистики областного бюро судебно-медицинской экспертизы Людмила Евдокимова.

На слушаниях также отметили, что только на основании архивных документов в годы войны на территории Дона захватчики убили и замучили более 180 тысяч человек. Получается, что каждый день фашисты и их пособники убивали более 200 человек.

- Это явно свидетельствует о том, что гитлеровцы осознанно «зачищали» территорию, уничтожая советский народ, - подчеркнул заместитель губернатора Вадим Артемов.

Ранее - 10 и 14 февраля - состоялись первые два заседания по делу о геноциде. Тогда с показаниями выступили бывшие узники концлагерей и те жителей Дона, чьи родственники погибли во время расправ.

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