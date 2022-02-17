Ростовчанина могут оштрафовать за езду на машине по ступенькам

Сотрудник ДП быстро вычислили лихача
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове вечером 16 февраля водитель автомобиля "Hafei" решил попробовать экстремальную езду. Как рассказали в донском главке, мужчина вначале выехал на тротуар, расположенный по улице Русской, а затем прокатился по ступенькам для пешеходов на проспекте Стачки.
На следующий день, 17 февраля, личность нарушителя установили.
- Им оказался 22-летний ростовчанин. В отношении водителя составлен административный материал, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Если суд признает вину ростовчанина, ему грозит штраф в размере две тысячи рублей. Молодой человек признал вину и сказал полицейским, что раскаивается.
Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что в Ростове на Фурмановской произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Одна из машин буквально сложилась в гармошку между легковушкой и грузовиком. Предварительно, в грузовик, который остановился на красный свет, врезался вишневый «ВАЗ-2104».
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