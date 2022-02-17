Электротранспорт Ростова собираются обновить за федеральные деньги

На создание сети скоростного трамвая в Ростове должны потратить 51 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Модернизацию электротранспорта Ростова планируют выполнить на федеральные деньги. Чтобы претендовать на финансовую поддержку, областные власти пересмотрят закон «О концессиях». Поправки уже готовят, их должны обсудить в мае, сообщает газета «Наше Время».

Всего федеральные власти выделили 400 млрд рублей, эту сумму собираются распределить по 13 городам страны. Часть средств может получить и донская столица. Источниками финансирования будут инфраструктурные бюджетные кредиты Фонда национального благосостояния, госкорпорации ВЭБ.РФ и капиталы инвесторов.

Ранее власти сообщили, что на создание сети скоростного трамвая в Ростове должны потратить 51 млрд рублей, 35 млрд рублей из этих денег - внебюджетные средства, а еще 15 млрд представляют как раз инфраструктурный бюджетный кредит.

На все эти деньги собираются в три этапа реконструировать 123 км трамвайных путей. Также построят два депо, закупят 98 единиц подвижного состава. Одновременно намерены заменить старые автобусы заменить на электробусы. Выполнить эти задачи должна компания «Синара», которая сейчас ведет примерно такие же работы в Таганроге.

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