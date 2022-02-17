Главные события в Ростове пользователям покажут нейросети

Лента будет ориентироваться на интересы и местоположение пользователя. Фото: ДЕМКОВ Денис

Нейросеть, которая может анализировать миллионы постов в секунду и автоматически выдавать ленту трендов и картины дня, создали специалисты соцсети «ВКонтакте». Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе соцсети.

-В основе ленты «Актуальное» лежит алгоритм: он находит и выбирает темы, которые будут цитировать и обсуждать, и собирает посты в группы по разным темам, - объяснили в ВК. - С новой лентой читателям будет легко оставаться в курсе важных событий и составлять собственное мнение о происходящем, а авторам, сообществам и медиа — получать дополнительный охват и новую аудиторию.

Алгоритм будет еще и учитывать интересы конкретного пользователя при формировании ленты, показывать ему локальные сюжеты по географическому признаку. Протестировать ленту «Актуальное» могут все желающие, обновив версию мобильного приложения. Команда будет анализировать продукт и обратную связь для улучшения работы ленты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вы смотрели это больше всего: ТОП трансляций «Комсомолки» ВКонтакте

К каким темам было самое пристальное внимание зрителей (подробнее)