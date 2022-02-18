На кладбищах Ростова собираются ввести пропускной режим и ограничить скорость транспорта

Пропуск не нужен будут похоронным процессиям, инвалидам и пожилым посетителям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На кладбищах Ростова-на-Дону планируют изменить разрешенную скорость движения машин, а также ввести пропускную систему. Такие меры указали в еще неутвержденном проекте решения городской думы.

- Въезд на территорию, за исключением автотранспортных средств, участвующих в похоронной процессии, возможен только при наличии пропуска, выданного МКУ СГК по заявлению посетителей, - говорится в документе.

При этом отмечается, что инвалиды первой и второй групп, а также люди от 70 лет и старше будут иметь право проезжать свободно, без оформления пропуска. У таких посетителей предлагают проверять только удостоверения и паспорта.

Что касается скорости движения, то ее хотят установить в районе 20 км/ч. Водители не должны будут превышать этот лимит.

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