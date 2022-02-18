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Общество18 февраля 2022 8:41

35 управляющих компаний лишились лицензий в Ростовской области

За год в Госжилинспекцию от людей поступило более 24 тысяч жалоб и обращений
Ангелина СКИБА
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Во время проверок выявили 3,7 тысячи нарушений. Фото: сайт правительства РО

Во время проверок выявили 3,7 тысячи нарушений. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области в 2021 году лицензий лишили 35 управляющих компаний, получили разрешение на работу 39 организаций. Об этом рассказал руководитель региональной Госжилинспекции Павел Асташев.

- В прошлом году предоставили лицензии 39 управляющим организациям, переоформили еще 30 УК. Также рассмотрели 2440 заявлений о внесении изменений в реестр лицензий, - рассказал Павел Асташев.

Также стало известно, что в Госжилинспекцию за год от людей поступило более 24 тысяч обращений. Чаще всего жаловались на расчет платы за ЖКУ, техническое состояние домов, а также на работу управляющих компаний, ТСЖ и жилищных кооперативов. После этого провели более 8,7 тысячи проверок и подтвердили 3,7 тысячи нарушений, на их устранение выписали почти 2,5 тысячи предписаний.

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