4528 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 19370 тестов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 4528 человек. Коэффициент распространения инфекции продолжает держаться на уровне 1,3. Об этом утром 18 февраля сообщает сайт донского правительства.

Новые случаи выявили в 55 территориях региона. Ростов - 862, Таганрог - 275, Шахты - 252, Волгодонск - 247, Новочеркасск - 209, Аксайский район - 144, Азовский район - 142, Новошахтинск - 135, Каменск-Шахтинский - 134, Батайск - 129, Сальский район - 125, Азов - 117, Неклиновский район - 109, Белокалитвинский район - 103. Далее цифры также идут в порядке убывания. Замыкает список Советский район, там подтвердили 2 положительных теста.

В больницах с коронавирусом сейчас находятся 3562 пациентов, из них 26 в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 260 - на инвазивной ИВЛ.

Также за прошедшие сутки зарегистрировали еще 20 смертей. Из-за вируса умерли 11 женщин от 60 до 84 лет, а также 9 мужчин - от 66 до 94 лет. У них были хронические заболевания. С начала пандемии зарегистрировали 10221 жертву инфекции на Дону.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 19370 тестов на коронавирус. Полностью завершили вакцинацию 1981,83 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Квартиры переболевших коронавирусом бесплатно дезинфицируют в Ростовской области

Также обрабатывают жилье людей, которые лечились от туберкулеза (подробности)