Власти Ростова призвали перевести на удаленку как можно больше специалистов

Сроки и количество работников на дистанции организации должны определить самостоятельно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Ростова-на-Дону призвали работодателей перевести на удаленку максимально возможное количество работников. Рекомендации опубликовали на сайте администрации донской столицы.

- Решение о переводе на дистанционный режим должны определить самостоятельно, исходя из возможностей работодателя и сотрудников, - говорится в сообщении.

При этом в мэрии подчеркнули, что введение дистанционного режима «не является основанием для сокращения зарплаты». Организации в ближайшее время просят определиться и документально закрепить сроки дистанционной работы, а также количество специалистов, которые будут выполнять задачи из дома.

Вероятно, такие меры предлагают ввести из-за роста заболеваемости коронавирусом среди людей среднего и старшего возраста. Нововведение может разорвать цепочки инфекции в коллективах.

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