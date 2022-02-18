В Ростовской области в полиции сняли сериал в духе фильмов Гая Ричи

Мошенники в пяти сериях пытаются украсть деньги ростовчанки. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В Главном управлении МВД по Ростовской области сняли сериал в духе фильмов Гая Ричи. Пять видео «Катю не обманешь!» вошли в специальный проект, благодаря которому жители Дона смогут понять, что им звонят мошенники, и правильно действовать, чтобы не потерять деньги с банковского счета. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе ведомства.

- Цель проекта — доступно объяснить людям, как не стать жертвой киберпреступников, - рассказали в полиции. - В пяти видеороликах рассказано о самых распространенных преступлениях, совершенных с использованием IT-технологий. При создании роликов бала использована компьютерная графика, а также современные техники монтажа.

Главную героиню — Катю, которую не обманешь, - сыграла старший референт пресс-службы, лейтенант Екатерина Зайцева. О новых видах мошеннических схем рассказала телеведущая Елена Ветрова и дала практические советы, как не угодить в ловушку киберпреступников.

Историю Кати, которую мошенники не могут водить за нос, за пять дней посмотрели уже более 200 тысяч человек — на сайте донского главка и в соцсетях.

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