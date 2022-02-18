Замдиректора фирмы ответит за смерть женщины от угарного газа в Ростовской области

Подозреваемому грозит до 3 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске будут судить заместителя гендиректора компании «Ростпожбезопасность». Мужчину подозревают в халатности, из-за которой умерла женщина, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, сотрудник вносил ложные сведения в документы о техобслуживании вентиляции и дымовых каналов. Все это длилось довольно долго, пока не произошла трагедия.

Из-за неочищенных в течение нескольких лет коммуникаций в ванной комнате у женщины повысилась концентрация угарного газа. Пострадавшая сильно отравилась и не смогла спастись. Позже выяснилось, что техническую чистку не проводили с июля 2018 по февраль 2021 года.

- Сейчас возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ. («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей»). Подозреваемому грозит до 3 лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе судов региона.

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