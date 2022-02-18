В 4 школах Таганрога на карантин закрыли 5 классов

Сейчас в приморском городе проводят вакцинацию подростков от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области из-за превышения эпидпорога по ОРВИ на дистанционное обучение перевели 5 классов в 4 школах Таганрога. При этом закрытых групп в детсадах сейчас нет, сообщает местное управление образования.

Специалисты уже обошли все образовательные учреждения и рассказали, как защитить воспитанников и учеников от инфекций, в том числе от ОРВИ и коронавируса.

- Кроме того, в Таганроге в начале февраля начали вакцинацию подростков, привили уже 100 человек. Это надежный способ защиты от COVID-19 и его тяжелых последствий, и это тем более значимо на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ, - подчеркнули в городском управлении образования.

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