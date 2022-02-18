Власти утвердили сроки, стоимость и работы по модернизации трамвайной сети Ростова

В Ростове планируют построить 76,8 км новых трамвайных путей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовской области утвердили сроки и стоимость модернизации трамвайной сети донской столицы. Соответствующий документ подписал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Так, судя по детализации расходов, всего на капитальное обновление собираются потратить 51,1 млрд рублей. Из этих денег 15,3 млрд составит инфраструктурный бюджетный кредит. Из городской казны должны выделить 155 млн рублей, еще 35,6 млрд рублей - средства из внебюджетных источников.

Проект собираются завершить в марте 2026 года. За эти несколько лет в городе планируют реконструировать 46 км рельс, а также построить еще 76,8 км новых трамвайных путей. Возведут и приведут в порядок несколько тяговых подстанций и остановок. Приобретут 98 трехсекционных трамваев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Электротранспорт Ростова собираются обновить за федеральные деньги

Власти распределят среди нескольких городов 400 млрд рублей, часть средств может получить и донская столица (подробности)