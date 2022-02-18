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Экономика18 февраля 2022 12:11

Власти утвердили сроки, стоимость и работы по модернизации трамвайной сети Ростова

Всего на капитальное обновление собираются потратить 51,1 млрд рублей
Ангелина СКИБА
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В Ростове планируют построить 76,8 км новых трамвайных путей

В Ростове планируют построить 76,8 км новых трамвайных путей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовской области утвердили сроки и стоимость модернизации трамвайной сети донской столицы. Соответствующий документ подписал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Так, судя по детализации расходов, всего на капитальное обновление собираются потратить 51,1 млрд рублей. Из этих денег 15,3 млрд составит инфраструктурный бюджетный кредит. Из городской казны должны выделить 155 млн рублей, еще 35,6 млрд рублей - средства из внебюджетных источников.

Проект собираются завершить в марте 2026 года. За эти несколько лет в городе планируют реконструировать 46 км рельс, а также построить еще 76,8 км новых трамвайных путей. Возведут и приведут в порядок несколько тяговых подстанций и остановок. Приобретут 98 трехсекционных трамваев.

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