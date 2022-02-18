В Ростове нашли мертвой 17-летнюю девушку

Тело погибшей несколько дней назад нашли в квартире на Магнитогорской Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону начали проверку гибели 17-летней девушки, которая могла покончить с собой. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 18 февраля, подтвердили в пресс-службе управления Следкома по региону.

Официально деталей произошедшего пока не раскрывают. Однако ранее из других источников предварительно стало известно, что девушка училась в старших классах одного из городских лицеев.

Известно, что тело погибшей несколько дней назад нашли в квартире на Магнитогорской.

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